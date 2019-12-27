Нетаньяху намерен получить неприкосновенность

Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, коррупции и государственной измене. Запрос на предоставление иммунитета должен быть рассмотрен в парламенте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается запросить парламентский иммунитет от судебного преследования в свете предъявленных ему обвинений в коррупции. О своем намерении 70-летний политик заявил на пресс-конференции в Иерусалиме в среду, 1 января.

"Я хочу быть лидером Израиля на протяжении еще многих лет, чтобы добиться исторических успехов", - подчеркнул он.

Запрос на предоставление депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен парламентским комитетом.

Однако кнессет Израиля в ночь на 12 декабря проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов.

Таким образом, возможный запрос израильского премьера может отсрочить судебный процесс на несколько месяцев.

Председатель центристского блока Кахоль-лаван, экс-начальник Генштаба Бенни Ганц раскритиковал намерение главы кабинета министров. Премьер Израиля заинтересован лишь в своей участи, а не в будущем государства, заявил Ганц. По его словам, Нетаньяху "знает, что виновен".

Согласно опросу израильского телевидения, лишь 33% жителей страны поддерживают позицию премьера. Еще 51% израильтян выступает против.

Один из случаев касается подозрения в том, что Нетаньяху предоставил компании Bezeq юридические льготы, когда занимал пост министра связи. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, утверждается, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от двух бизнесменов подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (в пересчете - 258 тысяч евро).

По данным полиции, это были незаконные пожертвования американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера.

Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до десяти лет лишения свободы в соответствии с законодательством. Максимальное наказание по остальным пунктам обвинения составляет три года лишения свободы.

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