Партия Курца создала коалицию с Зелеными

Австрийские политсилы согласовали рабочую программу совместного кабинета министров. Ее представят 2 января.

Глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц заявил о создании коалиции с партией Зеленые. Об этом в среду, 2 января, сообщило агентство ТАСС.

Напомним, после победы АНП на парламентских выборах осенью 2019 года Курц получил мандат на формирование кабинета министров страны.

Отмечется, что обе политические силы с 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров.

Австрийская партия свободы не стала вступать в коалиционные переговоры с АНП из-за неутешительных итогов выборов.

Социал-демократическую партию Австрии и Новую Австрию Курц не рассматривал в качестве партнеров по коалиции из-за фундаментальных разногласий.

"Я рад сообщить, что нам (с Зелеными) удалось добиться результата", - подчеркнул председатель АНП на пресс-конференции в Вене после завершения коалиционных переговоров.

Лидер Зеленых Вернер Коглер указал, что обе политические силы были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии.

В результате формирования нового правительства Курц станет канцлером Австрии, а Коглер - вице-канцлером.

Ожидается, что партнеры по коалиции 2 января представят рабочую программу и официально объявят имена министров.

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