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Партия Курца создала коалицию с Зелеными

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Австрийские политсилы согласовали рабочую программу совместного кабинета министров. Ее представят 2 января.
Себастьян Курц и Вернер Коглер
Себастьян Курц и Вернер Коглер
 
Глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц заявил о создании коалиции с партией Зеленые. Об этом в среду, 2 января, сообщило агентство ТАСС.
 
Напомним, после победы АНП на парламентских выборах осенью 2019 года Курц получил мандат на формирование кабинета министров страны.
 
Отмечется, что обе политические силы с 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров.
 
Австрийская партия свободы не стала вступать в коалиционные переговоры с АНП из-за неутешительных итогов выборов.
 
Социал-демократическую партию Австрии и Новую Австрию Курц не рассматривал в качестве партнеров по коалиции из-за фундаментальных разногласий.
 
"Я рад сообщить, что нам (с Зелеными) удалось добиться результата", - подчеркнул председатель АНП на пресс-конференции в Вене после завершения коалиционных переговоров.
 
Лидер Зеленых Вернер Коглер указал, что обе политические силы были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии.
 
В результате формирования нового правительства Курц станет канцлером Австрии, а Коглер - вице-канцлером.
 
Ожидается, что партнеры по коалиции 2 января представят рабочую программу и официально объявят имена министров. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 29 сентября в Австрии состоялись досрочные выборы в Национальный совет.
 
Они были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.
 
Это произошло из-за скандала с "племянницей российского олигарха", в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе

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Теги: коалиция, Австрия, правительство, Себастьян Курц
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Источник: korrespondent.net

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