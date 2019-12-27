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Стало известно, кто возглавит делегацию США в Давосе

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Участие Дональда Трампа в работе экономического форума пока под вопросом из-за процедуры импичмента.
Министр финансов США Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин

Делегацию США на форуме в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что в состав делегации также войдут министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, старшие советники президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер и другие официальные лица.

По данным СМИ, на форум может приехать американский лидер Дональд Трамп, однако его участие пока под вопросом из-за импичмента, объявленного Палатой представителей Конгресса.

Напомним, Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.

В прошлом году Трамп отменил поездку на мероприятие из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

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Теги: США, Давос, Всемирный экономический форум, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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