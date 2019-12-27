Помпео осудил штурм посольства США в Багдаде

Глава Госдепартамента потребовал от властей Ирака обеспечить безопасность американских граждан.

Госсекретарь США Майкл Помпео осудил предпринятую попытку прорыва демонстрантов на территорию американского посольства в Багдаде. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Помпео провел беседу с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и самым решительным образом осудил террористическую атаку на посольство США в Багдаде, совершенную 31 декабря при поддержке Ирана", - подчеркнули в ведомстве.

Указано, что Помпео отметил меры, принятые правительством Ирака для улучшения ситуации в области безопасности, и подчеркнул, что правительство Ирака "приняло на себя обязательства по предотвращению дальнейших нападений на нашу дипломатическую миссию".

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские военные приняли решение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности посольства США в Багдаде.

По данным СМИ, речь может идти о размещении на территории дипмиссии около 100 морских пехотинцев.

По сообщению ряда СМИ, сотрудникам ведомства пришлось укрыться в специальном бронированном помещении и там дожидаться восстановления безопасности.

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