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Помпео осудил штурм посольства США в Багдаде

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Глава Госдепартамента потребовал от властей Ирака обеспечить безопасность американских граждан.
Госсекретарь США Майкл Помпео
Госсекретарь США Майкл Помпео
 
Госсекретарь США Майкл Помпео осудил предпринятую попытку прорыва демонстрантов на территорию американского посольства в Багдаде. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Госдепа.
 
"Госсекретарь Помпео провел беседу с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и самым решительным образом осудил террористическую атаку на посольство США в Багдаде, совершенную 31 декабря при поддержке Ирана", - подчеркнули в ведомстве.
 
Указано, что Помпео отметил меры, принятые правительством Ирака для улучшения ситуации в области безопасности, и подчеркнул, что правительство Ирака "приняло на себя обязательства по предотвращению дальнейших нападений на нашу дипломатическую миссию".
 
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американские военные приняли решение о дополнительных мерах по обеспечению безопасности посольства США в Багдаде.
 
По данным СМИ, речь может идти о размещении на территории дипмиссии около 100 морских пехотинцев.
 
Напомним, 31 декабря участники акции протеста против американских ударов в Ираке прорвались на территорию посольства США.
 
По сообщению ряда СМИ, сотрудникам ведомства пришлось укрыться в специальном бронированном помещении и там дожидаться восстановления безопасности. 
 
На фоне ситуации Помпео отменил визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр.

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Теги: Ирак, США, посольство, Багдад, штурм, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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