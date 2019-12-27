Власти Ливана не знали о планах Карлоса Гона

В Бейруте ожидают от Токио передачи информации, касающейся дела экс-главы Renault и Nissan.

В Ливане не знали о планах экс-главы Renault-Nissan приехать в страну

Власти Ливана заявили, что не имеют отношения к побегу из Японии бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом ливанский министр по делам президента Салим Джрейсати сообщил в интервью газете The Wall Street Journal , которое было в опубликовано 1 января.

Министр уточнил, что ливанские власти ожидают от Японии передачи информации, касающейся Гона.

Джрейсати указал, что ранее правительство страны несколько раз направляло японским официальным лицам запросы об экстрадиции Гона, однако ответа не получало.

Как отмечает издание, ранее ливанские власти выражали готовность предъявить Гону обвинения в коррупции. Министр пояснил, что это может произойти только после передачи японской стороной запрошенной информации.

Источники газеты рассказали, что бывший топ-менеджер был крайне недоволен тем, что в Японии суд ограничил его возможность контактировать с супругой. Бизнесмен опасался, что судебный процесс по его делу может затянуться на несколько лет.

По данным WSJ, сейчас Гон живет в Ливане вместе с супругой. В его доме установлены камеры наружного видеонаблюдения, так как он якобы опасается похищения.

Напомним, в ноябре 2018 года Гон был арестован в Японии . В апреле 2019 года его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест.

Как утверждает следствие, бизнесмен должным образом не задекларировал 80 миллионов долларов своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan. Также Гону были предъявлены другие обвинения.

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