Часть Джакарты и близлежащие к столице города оказались затоплены. Дожди начались 31 декабря.

В результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом в четверг, 2 января, сообщило агентство Reuters

Как отметил представитель министра общественных дел Индонезии, часть столицы и близлежащие города были затоплены в результате сильных ливней, которые начались 31 декабря.

При этом геофизическое агентство Индонезии прогнозирует дождь и сильный ветер на 2 января.

Cмотрите фотогалерею: При наводнении в Индонезии погибли более 20 человек

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Напомним, в Кении наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 120 человек.

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