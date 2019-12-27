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При наводнении в Индонезии погибли более 20 человек

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Часть Джакарты и близлежащие к столице города оказались затоплены. Дожди начались 31 декабря.
Ливни в Индонезии вызвали наводнение
Ливни в Индонезии вызвали наводнение
 
В результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты погиб по меньшей мере 21 человек. Об этом в четверг, 2 января, сообщило агентство Reuters.
 
Как отметил представитель министра общественных дел Индонезии, часть столицы и близлежащие города были затоплены в результате сильных ливней, которые начались 31 декабря.
 
При этом геофизическое агентство Индонезии прогнозирует дождь и сильный ветер на 2 января.
 

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Напомним, в Кении наводнения и оползни унесли жизни по меньшей мере 120 человек.

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Теги: Индонезия, наводнение, оползень, ливень
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Источник: korrespondent.net

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