ЧП в зоопарке Германии: сгорели 30 животных
На западе Германии в новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Погибли больше 30 животных, уточнили в полиции города. Сигнал о возгорании поступил в 0:38 1 января, пожарные были на месте уже через несколько минут, но вольер обезьян к тому времени весь был в огне.
Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие строения. В частности, уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого.
Погибли еще две гориллы, несколько шимпанзе и орангутанов, а также более мелкие обезьяны и птицы.
Предварительная причина пожара фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.
A terrible fire destroyed the ape house in the Krefeld #zoo last night. All animals died in the flames amongst them were gorillas, orang outangs, mega bats and birds.— Stephanie Moses (@germancompanion) 1 января 2020 г.
It's possible that fireworks have caused the fire.https://t.co/xxWYA2tBtd
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