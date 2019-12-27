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ЧП в зоопарке Германии: сгорели 30 животных

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Предварительная причина масштабного пожара в зоопарке - фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.
Три десятка животных сгорели в вольере
Три десятка животных сгорели в вольере

На западе Германии в новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения. 

Погибли больше 30 животных, уточнили в полиции города. Сигнал о возгорании поступил в 0:38 1 января, пожарные были на месте уже через несколько минут, но вольер обезьян к тому времени весь был в огне.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие строения. В частности, уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого.

Погибли еще две гориллы, несколько шимпанзе и орангутанов, а также более мелкие обезьяны и птицы.

Предварительная причина пожара фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.

 
Ранее сообщалось, что при пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны. В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли.
 

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Теги: животные, Германия, зоопарк, зоопарк животные, пожар, гибель
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Источник: korrespondent.net

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