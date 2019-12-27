ЧП в зоопарке Германии: сгорели 30 животных

Предварительная причина масштабного пожара в зоопарке - фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.

На западе Германии в новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.

Погибли больше 30 животных, уточнили в полиции города. Сигнал о возгорании поступил в 0:38 1 января, пожарные были на месте уже через несколько минут, но вольер обезьян к тому времени весь был в огне.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие строения. В частности, уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого.

Погибли еще две гориллы, несколько шимпанзе и орангутанов, а также более мелкие обезьяны и птицы.

Предварительная причина пожара фейерверк или воздушный фонарик со свечкой.

A terrible fire destroyed the ape house in the Krefeld #zoo last night. All animals died in the flames amongst them were gorillas, orang outangs, mega bats and birds.

It's possible that fireworks have caused the fire.https://t.co/xxWYA2tBtd — Stephanie Moses (@germancompanion) 1 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что при пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны . В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли.

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