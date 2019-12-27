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Нидерланды официально отказались от Голландии

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С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начали использовать только название Нидерланды.
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия официально перестало существовать

Нидерланды официально прекратили использование названия Голландия для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS, передает РБК.

В публикации отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название Нидерланды. Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отмечали в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

О решении об официальном отказе от названия Голландия в октябре сообщили в МИДе Нидерландов.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - отмечали там.

Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название Нидерланды планируют использовать в Олимпийских играх в Японии и конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме.

Северная и Южная Голландии - две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

Ранее сообщалось, что из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей. Городские власти не хотят продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

 

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Теги: Голландия, Нидерланды, название, переименование
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Источник: korrespondent.net

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