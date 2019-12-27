Нидерланды официально отказались от Голландии
Нидерланды официально прекратили использование названия Голландия для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS, передает РБК.
В публикации отмечается, что с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название Нидерланды. Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отмечали в Министерстве иностранных дел Нидерландов.
О решении об официальном отказе от названия Голландия в октябре сообщили в МИДе Нидерландов.
"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - отмечали там.
Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название Нидерланды планируют использовать в Олимпийских играх в Японии и конкурсе Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме.
Северная и Южная Голландии - две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.
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