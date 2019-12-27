При аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня
Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, сообщает агентство EFE.
Авария случилась в гористой местности недалеко от столицы региона Тайбэя. В результате посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.
Всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.
Cмотрите фотогалерею: При аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня
Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет: погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.
В авиакатастрофе пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.
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