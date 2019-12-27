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При аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня

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В результате аварийной посадки вертолета Black Hawk всего погибли восемь человек, пятеро выжили.
Место экстренной посадки вертолета
Место экстренной посадки вертолета
taiwannews.com

Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, сообщает агентство EFE.

Авария случилась в гористой местности недалеко от столицы региона Тайбэя. В результате посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет: погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В авиакатастрофе пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

 

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Теги: авиакатастрофа, Тайвань, вертолет, погибшие, Генштаб, авиакатастрофа на тайване
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Источник: korrespondent.net

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