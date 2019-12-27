При аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня

В результате аварийной посадки вертолета Black Hawk всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, сообщает агентство EFE.

Авария случилась в гористой местности недалеко от столицы региона Тайбэя. В результате посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.