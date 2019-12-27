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В Польше задержали украинца, чей дрон упал на храм в Кракове

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Украинец потерял контроль над беспилотником и тот врезался в крышу исторического храма.
Мариацкий костел в Кракове
Мариацкий костел в Кракове
wikipedia.org

Полиция Кракова задержала 24-летнего гражданина Украины, чей беспилотник упал на крышу Мариацкого костела в новогоднюю ночь. Об этом сообщают польские СМИ. 

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Вечером 31 декаря турист из Украины управлял игрушечным беспилотником, когда дрон упал на крышу Мариацкой базилики. Мужчина обратился за помощью к полицейским, которые вместе с пожарниками сняли дрон с крыши. Крыша исторического храма не получила повреждений.

2 января полицейские решат, будут ли выдвинуты против украинца обвинения, связанные с возможной угрозой жизни и здоровью.

Напомним, Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев

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Теги: Мариацкий храм, Краков, беспилотник, дрон
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