В Польше задержали украинца, чей дрон упал на храм в Кракове

Украинец потерял контроль над беспилотником и тот врезался в крышу исторического храма.

Полиция Кракова задержала 24-летнего гражданина Украины, чей беспилотник упал на крышу Мариацкого костела в новогоднюю ночь. Об этом сообщают польские СМИ.

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Вечером 31 декаря турист из Украины управлял игрушечным беспилотником, когда дрон упал на крышу Мариацкой базилики. Мужчина обратился за помощью к полицейским, которые вместе с пожарниками сняли дрон с крыши. Крыша исторического храма не получила повреждений.



2 января полицейские решат, будут ли выдвинуты против украинца обвинения, связанные с возможной угрозой жизни и здоровью.



Напомним, Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев



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