В Польше задержан украинец, дрон которого упал на крышу храма
В Кракове полицией задержан 24-летний украинец, беспилотник которого в канун Нового года упал на крышу базилики Святой Марии. Об этом в четверг, 2 января, сообщает rmf24.
Сообщается, что украинец управлял легким игрушечным дроном, на который не требуется разрешение. В какой-то момент молодой человек потерял контроль над управлением дроном, и тот упал на крышу храма. Турист обратился за помощью к полиции, те вызвали пожарных. Совместными усилиям дрон сняли с крыши и вернули туристу. Крыша храма не пострадала.
Теперь полиция будет решать, заводить ли дело на туриста по статье об угрозе жизни или здоровью.
Напомним, накануне сообщалось, что в Польше по требованию России были задержаны семеро украинцев.
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