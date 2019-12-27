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В Польше задержан украинец, дрон которого упал на крышу храма

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В канун нового года украинский турист снимал Краков с дрона, однако потерял управление над устройством, и оно рухнуло на крышу исторического храма.
Турист в канун Нового года снимал Краков с беспилотника
Турист в канун Нового года снимал Краков с беспилотника
faustyna.pl

В Кракове полицией задержан 24-летний украинец, беспилотник которого в канун Нового года упал на крышу базилики Святой Марии. Об этом в четверг, 2 января, сообщает rmf24.

Сообщается, что украинец управлял легким игрушечным дроном, на который не требуется разрешение. В какой-то момент молодой человек потерял контроль над управлением дроном, и тот упал на крышу храма. Турист обратился за помощью к полиции, те вызвали пожарных. Совместными усилиям дрон сняли с крыши и вернули туристу. Крыша храма не пострадала.

Теперь полиция будет решать, заводить ли дело на туриста по статье об угрозе жизни или здоровью.

Напомним, накануне сообщалось, что в Польше по требованию России были задержаны семеро украинцев.

В 2020 году в Польшу поедет меньше заробитчан

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Теги: Польша, полиция, турист, беспилотник, Краков, дрон
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Источник: korrespondent.net

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