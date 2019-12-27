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“Надо еще раз позвонить Путину”: Зеленского жестко унизили на росТВ

Комментариев: 7
Пропагандисты потроллили украинского президента.
Пропагандисты унизили Зеленского
Пропагандисты унизили Зеленского
скриншот

Мировое сообщество уже привыкло к тому, что все выпуски новостей в РФ посвящены Украине, но пропагандисты решили не останавливаться на этом. Совдеповский “Новогодний огонек” в РФ решили также частично посвятить Украине и унизить президента Зеленского.

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Видео передачи опубликовано на YouTube телеканала “Россия 1“.

Телеведущий Андрей Малахов предложил “заглянуть на огонек к соседям”, то есть к украинцам. Затем на сцене появились комики братья Пономаренко и Николай Бандурин в украинских национальных костюмах. Они попытались спеть на ломаном украинском. 

Пусть на исходе года, даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги, - пропели Пономаренко.

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После этого на сцену вышел Умид Исабоев, которого РФ считают двойником Зеленского, и издевательское пение продолжилось.

К слову, видео прокомментировал экс-нардеп Борислав Береза в своем Телеграм-канале. Он назвал это выступление мерзким.

Мягко говоря - обо**али в уничижительном виде. Видимо, кое-кому надо еще раз позвонить Путину. У меня немало претензий к президенту Украины и я их высказываю публично. Потому что я гражданин Украины и потому что мне не безразлично, что происходит. Но когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение, - написал экс-нардеп.

Он отметил, что россияне способны найти соринку в чужом глазе, но не способны публично высмеять Путина. Также Береза спрогнозировал, что вскоре “Квартал” достойно ответит за оскорбление своего друга.

Эти уроды не видят бревен в своем глазу, но замечают соринку в чужом. Ну, раз сами россияне не способны публично смеяться над Путиным, то уверен, что Квартал-95 сможет им в ближайшее время ответить, если не будет занят созданием очередного номера про Гонтареву. Или не сможет? Или не разрешат? В любом случае понятно, что все показанное на российских каналах согласовывается с Кремлем. И если оставить это без ответа, то будет продолжение и плевок нам всем лицо, - добавил Береза.

Напомним, украинец поставил на место рупора Кремля. Украинский политолог покинул студию после выходки рупора Кремля.

 

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Теги: росТВ, Зеленский, пропаганда, издевательство
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Комментариев (7)
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whitewo00    02.01.2020, 16:35
Оценка:  +2
whitewo00
А зачем смотреть этот шабаш, с участием федеральных пропагандистов? Что там может быть полезного?
Лицемерная улыбка Соловьева с детской шутки - когда у него в передаче вбивают жесткую военную пропаганду - ну такое
Антибес    02.01.2020, 16:35
Оценка:  -2
Антибес
Идиоты,с каких это пор клоуны российских юмористических шоу стал являться пропагандистами?
Григорич    02.01.2020, 16:22
Оценка:  -5
Григорич
нет , значит Путина сам Зеля в сериале подколол, а его в юморине российской нельзя ??? а иде жэш свобода слову ???)))
whitewo00    02.01.2020, 16:30
Оценка:  +3
whitewo00
Так что сначала вырезали сцену, а потом и вовсе сняли фильм
VSHIVANKA    02.01.2020, 16:14
Оценка:  -6
VSHIVANKA
А НАС ТО ЗА ШО ?!
Вшивая_Вышиванка    02.01.2020, 16:06
Оценка:  -7
Вшивая_Вышиванка
Он не лох, ему 42 года, что его троллить, Путина своего тролльте г г г г г г г г г))))))))))))))
Абракадобр    02.01.2020, 16:01
Оценка:  +13
Абракадобр
А зачем вы их постоянно смотрите?))
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