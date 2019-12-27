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Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

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Боевые машины пехоты, созданные под руководством Благонравова, до сих пор стоят на вооружении ряда стран, в том числе Украины.
БМП-3 - главное достижение Благонравова
БМП-3 - главное достижение Благонравова
naukatehnika.com

В российском Кургане на 87 году жизни умер главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений - БМП-2 и БМП-3 - Александр Благонравов. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Взгляд. 

Под руководством Благонравова была существенно доработана, а в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. В 1987 году под его руководством была создана принципиально новая плавающая боевая машина пехоты БМП-3.

Боевые машины пехоты, созданные под руководством Благонравова, до сих пор стоят на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

Названы приоритеты ВСУ в вооружении на следующий год

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Теги: смерть, машина, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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