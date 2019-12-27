Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

Боевые машины пехоты, созданные под руководством Благонравова, до сих пор стоят на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

В российском Кургане на 87 году жизни умер главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений - БМП-2 и БМП-3 - Александр Благонравов. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Взгляд.

Под руководством Благонравова была существенно доработана, а в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. В 1987 году под его руководством была создана принципиально новая плавающая боевая машина пехоты БМП-3.

Боевые машины пехоты, созданные под руководством Благонравова, до сих пор стоят на вооружении ряда стран, в том числе Украины.

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