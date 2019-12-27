Смерть Америке. Штурм посольства США в Ираке

Сторонники иракской шиитской военизированной группы ворвались в здание посольства США в Багдаде и подожгли приемную.

В Ираке Новый год встречали по-своему. С криками "Смерть Америке" и "Нет Америке", бросали камни, сжигали флаги и штурмовали американское посольство.

Президент США Дональд Трамп обвинил в нападении Иран. Тегеран в ответ заявил о готовности нанести удара против Вашингтона.

Из-за всего этого Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на пятницу.

Корреспондент.netразбирался в очередной эскалации на Ближнем Востоке.

Как все было

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы Катаиб Хезболла, поддерживаемой Ираном.

Американские военные заявили, что авиаудары были ответом на убийство американского подрядчика в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

Катаиб Хезболла - военизированная шиитская иракская группировка, созданное в 2007 году при поддержке Ирана. США считают, что Катаиб Хезболла тесно связано с иранским Корпусом стражей исламской революции и неоднократно получало помощь и поддержку Ирана, которую использовало для нападений на коалиционные силы. Как считает американская администрация, Корпус стражей исламской революции является главным иранским механизмом для поддержки террористических группировок, направленных против США по всему Ближнему Востоку.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что авиаудары американцев нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном. Глава Катаиб Хезболлы пообещал жесткий ответ на действия США. Власти Ирана назвали авиаудары "четким примером терроризма".

В итоге сторонники Катаиб Хезболла собрались возле посольства США в Багдаде. Они подожгли КПП охраны посольства и ворвались на территорию дипломатической миссии. Демонстранты выкрикивали фразы: "Смерть Америке!", "Нет Америке!", Бросали камни и сжигали флаги США.

EPA Атака на американское посольство

Иракская полиция через мегафоны призвали демонстрантов разойтись, а потом начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции. На крыше посольства были замечены амеркианские военные с оружием, направленным против протестующих. Но до его применения не дошло, на следующий участники акции разошлись.

Реакция

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что нападение организовали власти Ирана.

"Иран будет нести полную ответственность за отобранные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" - написал он.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 военных.

Иран отрицает свое участие в протестах. "Американские официальные лица имеют поразительное нахальство приписывать Ирану протесты иракского народа против (вашингтонского) жестокого убийства по меньшей мере 25 иракцев", – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал еще более резкое заявление: "Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары".

EPA Атака на американское посольство

Отразилось на Украине

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило попытку нападения на посольство США в Ираке.

"Исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде", - говорится в заявлении министерства.

В результате нападения на посольство в Багдаде американский госсекретарь Майк Помпео отложил поездку в Украину и другие страны Европы и Центральной Азии. Визит госсекретаря в Киев был запланирован на пятницу. После Украины Помпео должен был посетить Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.