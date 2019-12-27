Парламент Турции разрешил отправку армии в Ливию

Ранее международно признанное правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.

Парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий отправку турецких военных в Ливию, сообщает RT в четверг, 2 января.

В голосовании участвовали 509 депутатов, 184 голосовали против, 325 - за.

Ранее Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган завлял, что хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. При этом Эрдоган акцентировал, что Турция отправляет войска туда, куда их приглашают. Для отправки войск он попросил парламент принять соответствующий закон.

Война в Ливии идет с 2011 года. Основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи. 19 декабря армия Хафтара заявила о продвижении к центру Триполи. Наступление на ливийскую столицу ведется при поддержке авиации.

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