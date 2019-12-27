Появилось видео крушения самолета в Казахстане

При крушении самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря 2019 года погибли 12 человек. Еще 53 получили травмы, среди них двое украинцев.

На сервисе Youtube появилось видео момента крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстан, в результате которого погибли 12 человек.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 100 человек. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53. В числе пострадавших - двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

В настоящий момент следствие рассматривает три версии катастрофы.

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