"Обстрел" дома фейерверками попал на видео

Ракеты летели прямо в окна жилого дома, пишет местная пресса. В результате "обстрела" здание повреждено.

В Уфе (республика Башкортостан, РФ) в ночь на 1 января празднующие граждане "обстреляли" фейерверками фасад здания, сообщает ufa1.ru. Видео инцидента попало в сеть Интернет.

По информации издания, в результате "ракетного обстрела" фасад здания получил повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области два человека попали в реанимацию из-за фейерверков.

В столице Украины запуск фейерверков официально запрещен решением Киевсовета. Однако правоохранители не реагируют на жалобы о запусках пиротехники, ссылаясь на отсутствие полномочий.

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