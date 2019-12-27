В США заявили о готовности флота к противостоянию РФ

Командующий ВМС США в Европе отметил, что усиление флота связано с увеличением присутствия РФ в Черном море и в восточном Средиземноморье.

Военно-морские силы США объявили о готовности второго флота, который создан для противостояния России в Арктике, пишет в четверг, 2 января, Голос Америки.

Флот, базирующийся в Норфолке, Вирджиния, действовал с 1950 по 2011 годы. Его активность на начальной стадии была возобновлена в 2018 году, а сейчас флот функционален в полной мере.

Он будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.

Отмечается, что таяние льдов в Арктике открывает возможности для использования новых торговых путей и увеличивает конкуренцию НАТО с Россией.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что ВМС США будут выступать гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море.

Фогго отмечал, что необходимость внимательно следить за военным усилением России на севере связана с ее агрессивными действиями в Черном море и в восточном Средиземноморье.

Также в октябре сообщалось, что Пентагон заказал почти 500 истребителей F-35. Новейшие самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы".