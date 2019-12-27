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В США заявили о готовности флота к противостоянию РФ

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Командующий ВМС США в Европе отметил, что усиление флота связано с увеличением присутствия РФ в Черном море и в восточном Средиземноморье.
Новый флот полностью готов к противостоянию РФ
Новый флот полностью готов к противостоянию РФ
navy.mil
 
Военно-морские силы США объявили о готовности второго флота, который создан для противостояния России в Арктике, пишет в четверг, 2 января, Голос Америки.
 
Флот, базирующийся в Норфолке, Вирджиния, действовал с 1950 по 2011 годы. Его активность на начальной стадии была возобновлена в 2018 году, а сейчас флот функционален в полной мере.
 
Он будет проводить действия в Атлантическом и Северном океанах.
 
Отмечается, что таяние льдов в Арктике открывает возможности для использования новых торговых путей и увеличивает конкуренцию НАТО с Россией.
 
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявлял, что ВМС США будут выступать гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море.
 
Фогго отмечал, что необходимость внимательно следить за военным усилением России на севере связана с ее агрессивными действиями в Черном море и в восточном Средиземноморье.
 
Наомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет Пентагона, сумма которого составила 738 миллиардов долларов.
 
Также в октябре сообщалось, что Пентагон заказал почти 500 истребителей F-35. Новейшие самолеты будут поставлены "по самой низкой цене за всю историю программы". 
 
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Теги: США, флот, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    02.01.2020, 22:48
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
на росее есть кузя, он вам покажет!!!!....)))))))
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