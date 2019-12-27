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Самолет Антонов потерпел крушение в Судане, много жертв

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Трагедия произошла в столице Западного Дарфура, где зафиксировали смертельные столкновения между этническими группами.
В результате крушения судна погибло 15 человек
В результате крушения судна погибло 15 человек
ДП Антонов
 
В Судане потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате чего жертвами стали 15 человек, пишет в чеверг, 2 января, Reuters.
 
Авиакатастрофа произошла в столице Западного Дарфура, где в последние дни зафиксировали смертельные столкновения между этническими группами.
 
По данным канала Alarabiya, это был самолет Антонов. В результате крушения погибло 15 человек.
 
По неподтвержденным данным, на борту помимо экипажа находились местные чиновники.
 
Напомним, 2019 год побил рекорд по числу жертв авиактастроф. Прошлый год стал третьим со времен Второй мировой войны по наименьшему количеству жертв авиакатастроф.  
 
Еще сообщалось, что начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета.

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Теги: авиакатастрофа, Судан, Антонов, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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