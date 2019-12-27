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Пожарные США сделали новогоднее фото на фоне горящего дома

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В Детройте разгорелся скандал из-за фотографии местной пожарной команды, сделанной во время одного из выездов.
Пожарные на фоне горящего дома
Пожарные на фоне горящего дома
Detroit Fire Incidents Page / Facebook
 
В американском Детройте пожарные сделали новогоднее фото рядом с горящим домом. Фотография была опубликована на странице пожарной части в Facebook, сообщает CNN.
 
"Бригада поймала момент, чтобы сделать новогоднее селфи!" – гласит надпись под снимком.
 
По словам самих спасателей, дом был пуст, а возгорание на момент их приезда было слишком опасным для пожарных.
 
Начальник пожарной службы заявил, что подобные фото являются неуместными и пообещал расследовать данный инцидент.

В Австралии пожарные снялись для "секси"-календаря

Ранее сообщалось, что при пожаре в немецком зоопарке погибли все обезьяны. В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли.

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Теги: США, фото, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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