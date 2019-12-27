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У берегов Японии произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 располагался в 41 километре к северо-востоку от Хасаки.
В Японии произошло землетрясение
В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США.
 
Подземные толчки были зафиксированы вечером 2 января. Эпицентр землетрясения находился в 41 километре к северо-востоку от населенного пункта Хасаки. 
 
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
 
Напомним, ранее у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. А в Канаде за день произошло пять землетрясений.

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Теги: Япония, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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