У берегов Японии произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 располагался в 41 километре к северо-востоку от Хасаки.



Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США.



Подземные толчки были зафиксированы вечером 2 января. Эпицентр землетрясения находился в 41 километре к северо-востоку от населенного пункта Хасаки.



По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.



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