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Бельгия приостановила экстрадицию Пучдемона в Испанию

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Экс-глава Каталонии пользуется иммунитетом как депутат Европарламента, поэтому его нельзя арестовать.
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон

Суд в Брюсселе приостановил процедуру экстрадиции бывшего главы автономного правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, сообщает Еldiario.es.
 
Отмечается, что процедура экстрадиции приостановлена до тех пор, пока Европейский парламент не лишит Пучдемона и его соратника Тони Комина депутатского иммунитета.
 
Напомним, в октябре 2019 года Карлес Пучдемон, который с 2017 года скрывался в Бельгии, добровольно сдался властям.

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости. Одновременно суд выдал третий по счету ордер на задержание Пучдемона.

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Теги: Бельгия, экстрадиция, Карлес Пучдемон
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Источник: korrespondent.net

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