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Пожары в Австралии: уровень загрязнения воздуха превысил норму в 26 раз

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Из-за лесных пожаров уровень загрязнения воздуха в Канберре в 26 раз превысил критическую отметку.
В Австралии бушуют масштабные лесные пожары
В Австралии бушуют масштабные лесные пожары


Уровень загрязнения воздуха в австралийской столице Канберре в четверг, 2 января, в 26 раз превысил критическую отметку из-за лесных пожаров, сообщает The Canberra Times.

На востоке страны в воздухе стоит черный смог, из-за которого не видно солнечного света.

Отмечается, что к утру 3 января уровень загрязнения воздуха в Канберре снизился, но все равно остается в несколько раз выше нормы.

В ближайшие три месяца в Австралии прогнозируется жаркая погода, из-за чего, как ожидается, пожары будут продолжаться.

Напомним, огонь охватил юго-восточное побережье Австралии в октябре 2019 года, с тех пор пожары не утихают. По последним данным, погибли 17 человек, разрушены почти 1,5 тысячи домов.

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Теги: Австралия, пожар, загрязнение воздуха, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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