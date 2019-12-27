У аэропорта Багдада прогремела серия взрывов

Район международного аэропорта в иракском Багдаде в ночь на 3 января подвергся ракетному обстрелу.



По военной базе рядом с международным аэропортом Багдада в пятницу, 3 января, нанесли Четыре ракетных удара, сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате обстрелов ранения получили 12 иракских военных. Один гражданский скончался после того, как в его автомобиль попала одна из ракет.

Аэропорт Багдада после обстрела закрыли.

По данным арабских СМИ, после инцидента в районе места происшествия были замечены боевые вертолеты США.

Напомним, 31 декабря участники акции протеста против американских ударов в Ираке прорвались на территорию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки Катаиб Хезболла.

США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря.

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