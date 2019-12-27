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Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами

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За последнюю неделю компании в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили посылки с бомбами.
Посылки с бомбами прислали в несколько компаний в Нидерландах
Посылки с бомбами прислали в несколько компаний в Нидерландах

В Нидерландах пять фирм получили посылки с бомбами, сообщает NL Times.
 
Посылки получили две заправки, отель, предприятие по продаже автомобилей и агентство недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Ни одно устройство не сдетонировало. 
 
Отмечается, что в посылках было обнаружено письмо организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме. В штаб-квартире CIB была найдена аналогичная посылка. 
 
Напомним, в марте 2019 года мэрам двух польских городов пришли письма с угрозами и гильзами от патронов.

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Теги: бомба, Нидерланды, посылка
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Источник: korrespondent.net

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