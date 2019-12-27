Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами

За последнюю неделю компании в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили посылки с бомбами.

Посылки с бомбами прислали в несколько компаний в Нидерландах



В Нидерландах пять фирм получили посылки с бомбами, сообщает

В Нидерландах пять фирм получили посылки с бомбами, сообщает NL Times

Посылки получили две заправки, отель, предприятие по продаже автомобилей и агентство недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Ни одно устройство не сдетонировало.



Отмечается, что в посылках было обнаружено письмо организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме. В штаб-квартире CIB была найдена аналогичная посылка.







Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с пулей

Проводится розыск подозреваемых.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet