Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами
За последнюю неделю компании в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили посылки с бомбами.
В Нидерландах пять фирм получили посылки с бомбами, сообщает NL Times.
Посылки получили две заправки, отель, предприятие по продаже автомобилей и агентство недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте. Ни одно устройство не сдетонировало.
Отмечается, что в посылках было обнаружено письмо организации по взысканию долгов CIB и указан ее адрес в Роттердаме. В штаб-квартире CIB была найдена аналогичная посылка.
Проводится розыск подозреваемых.
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Напомним, в марте 2019 года мэрам двух польских городов пришли письма с угрозами и гильзами от патронов.
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