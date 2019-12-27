Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

Комментариев: 0
Соединенные Штаты нанесли в пятницу, 3 января, удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде.
У аэропорта Багдада произошли взрывы
У аэропорта Багдада произошли взрывы
aljazeera.net

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке, сообщает Reuters.

Отмечается, что удары были нанесены по "двум целям, связанным с Ираном".
 
Пентагон пока не прокомментировал это сообщение.
 
По данным ряда СМИ, при ракетных обстрелах аэропорта Багдада был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис. 
 
А при ударе по выезжающей из аэропорта автоколонне погиб глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.
 
Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации. 

США нанесли пять авиаударов в Ираке и Сирии
 
Ранее сообщалось, что по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, аэропорт, жертвы, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь