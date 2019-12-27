США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

Соединенные Штаты нанесли в пятницу, 3 января, удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде.



В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке, сообщает



Отмечается, что удары были нанесены по "двум целям, связанным с Ираном".

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке, сообщает Reuters Отмечается, что удары были нанесены по "двум целям, связанным с Ираном".

Пентагон пока не прокомментировал это сообщение.



По данным ряда СМИ, при ракетных обстрелах аэропорта Багдада был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис.



А при ударе по выезжающей из аэропорта автоколонне погиб глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани.







США нанесли пять авиаударов в Ираке и Сирии

Шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов, а также "двух гостей" организации.

Ранее сообщалось, что по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара

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