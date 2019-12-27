Иранский генерал убит по приказу Трампа - СМИ

В Пентагоне заявили о планах нападения на американских дипломатов в Ираке, которые по данным разведки США, разрабатывал Касим Сулеймани.

Приказ о ликвидации иранского генерала Касима Сулеймани выдал лично президент США Дональд Трамп. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает The New York Times.

"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и во всем регионе. Он и его спецподразделение Эль-Кудс ответственны за гибель сотен и ранения тысяч представителей американских и коалиционных служб", - приводит издание заявление Пентагона.

В американском военном ведомстве отметили, что этот удар был направлен на "сдерживание будущих планов Ирана по нападению".

"Соединенные Штаты будут продолжать принимать все меры для защиты наших людей и наших интересов во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

Операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

В Иране подтвердили смерть генерала Сулеймани. Чтобы сообщить об этом, государственное телевидение даже прервало трансляцию передач.

Ранее сообщалось, что по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара.

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