В Иране отреагировали на убийство генерала
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани "актом международного терроризма со стороны США". Об этом он написал в пятницу, 3 января, в Twitter.
"Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством", Джебхат ан-Нусрой, Аль-Каидой и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - заявил Зариф.
Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского главы спецслужбы.
Тем временем, бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в Twitter поклялся "жестко отомстить Америке" за убийство Сулеймани.
"Мученик, генерал-лейтенант Касим Сулеймани присоединился к своим погибшим братьям, но мы будем жестко мстить Америке", - заявил Резаи.
Как сообщалось, операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.
Позже СМИ сообщили, что ликвидировать Касима Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп.
Напомним, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара.
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