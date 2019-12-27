В Иране отреагировали на убийство генерала

США обвинили в международном терроризме и пообещали "жестко отомстить" за смерть иранского генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала Касима Сулеймани "актом международного терроризма со стороны США". Об этом он написал в пятницу, 3 января, в Twitter.

"Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством", Джебхат ан-Нусрой, Аль-Каидой и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - заявил Зариф.

Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского главы спецслужбы.

Тем временем, бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в Twitter поклялся "жестко отомстить Америке" за убийство Сулеймани.

"Мученик, генерал-лейтенант Касим Сулеймани присоединился к своим погибшим братьям, но мы будем жестко мстить Америке", - заявил Резаи.

Как сообщалось, операция по ликвидации Сулеймани была проведена после предупреждения, которое в адрес Ирана вынес министр обороны США Марк Эспер. Он заявил, что военные будут наносить удары по силам, которые Иран поддерживает в Ираке и Сирии, если будут обнаружены признаки подготовки к нападениям на американские базы и персонал в регионе.

Позже СМИ сообщили, что ликвидировать Касима Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп.

Напомним, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада нанесли четыре ракетных удара.

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