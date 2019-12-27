В Сенате США требуют полноценного суда для Трампа

Появившаяся полная версия документов о задержке помощи Украине дает основания для полноценного судебного процесса в Сенате, считают в демократическом меньшинстве Сената.

В Сенате США считают, что обнародованные в четверг, 2 января, документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса по импичменту Трампа. Об этом заявил лидер демократического меньшинства Сената США Чак Шумер, передает NBC News.

Так, Шумер заявил, что обнародованные в четверг Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента США Дональда Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованиям сенатора Макконнелла (лидера республиканского большинства) провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

"Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", - сказал Шумер.

Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовало их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что у него есть "четкое указание" от Трампа задержать помощь.

Письма также показывают напряженность между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Шумер призвал экс-чиновников администрации Трампа (в том числе бывших советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и главного помощника по нацбезопасности Роберта Блэра) дать в Сенате соответствующие показания под присягой.

В свою очередь председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф отметил, что электронные письма "опровергают любые утверждения о том, что президент США приказал приостановить военную помощь по неизвестной, но законной причине".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подвергла критике Белый дом за то, что там не обнародовали письма во время рассмотрения дела об импичменте.

Ранее сообщалось, что Байден согласился дать показания в Сенате по делу импичмента Трампа.

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