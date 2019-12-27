В США опубликовали документы о задержке помощи Украине

Соединенные штаты Америки опубликовали полную версию документов о задержке военной помощи Украине.

Лидер демократического меньшинства Сената США Чак Шумер сказал, что обнародованные на сайте Just Security документы дают полные основания требовать полноценного судебного разбирательства в Сенате относительно импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает сайт NBC News.

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Так, Шумер заявил, что обнародованные неотредактированные документы, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без соответствующей документации и свидетелей по делу.

Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя, - заявил Шумер.

Отмечается, что новое расследование основывается на анализе неотредактированных версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовал их в отредактированном виде (фрагменты текста были затемнены – ред.).

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