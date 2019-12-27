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Британский журнал пригласил туристов посетить аннексированный Крым

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В МИД Украины напомнили журналистам об оккупации Крыма.
Британский журнал предложил туристам проехаться по Крымскому мосту
Британский журнал предложил туристам проехаться по Крымскому мосту

Британский журнал Good Housekeeping опубликовал статью о поездках в Европу и пригласил туристов посетить Крым, проехавшись по железной дороге через Крымский мост. В МИД Украины отреагировали на статью, и посоветовали журналистам не вводить читателей в заблуждение. 

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Украинские дипломаты опубликовали обращение к редакторам журнала на странице Посольства Украины в Британии. К обращению также приложили скриншот справки МИД Британии об аннексии Крыма.

“Не вводите своих читателей в заблуждение! Несомненно, Крым стоит ввести в рейтинг самых горячих направлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией“, - говорится в обращении.

 

Напомним, В США опубликовали документы о задержке помощи Украине.

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Теги: Крым, Британия, МИД, Крымский мост
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