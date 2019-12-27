WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

С начала февраля количество смартфонов, на которых больше не работает мессенджер, увеличится.

Популярный мессенджер WhatsApp перестал функционировать на устройствах с операционной системой Windows Phone.Об этом сообщает служба поддержки приложения.

Также сообщается, что с 1 февраля 2020 года любой iPhone, работающий на iOS 8 или на более старой версии, не будет поддерживать WhatsApp, а также любое устройство на Android с версии 2.3.7 или более ранней версии.

Отмечается, что пользователи этих операционных систем не могут создавать новые учетные записи или повторно подтвердить существующие аккаунты в WhatsApp.

"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - говорится в сообщении.

К слову, в Украине, согласно исследованиям, мессенджером WhatsApp пользуются около 12% граждан.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp нашли уязвимость, которая вызывает сбой через групповые сообщения.

Также Korrespondent.net писал, что разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время.

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