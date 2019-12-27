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Польские школьники инсценировали массовое убийство евреев: детали скандала

Комментариев: 4
Разгорелся международный скандал.
Фото спектакля
Фото спектакля
Na Temat

В польском селе Лабуне ученики местной школы выступили с танцевальным номером, в котором инсценировали массовое убийство заключенных нацистского лагеря смерти Аушвиц.

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Об этом пишет издание Newsweek.

Сообщается, что школьный спектакль под названием "Не могу тебя забыть" организовали в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляков с территории Замойского уезда.

Часть учеников играли роли офицеров-наблюдателей СС в соответствующей форме, другая часть - сидела в полосатых тюремных робах за колючей проволокой, изображая евреев. По сценарию школьники инсценировали убийство евреев газом Циклон Б. На сцену пустили дым, и школьники легли на пол.

Спектакль оказался в центре скандала
Спектакль оказался в центре скандала
Adam Tuchlinski / Newsweek

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Школьный спектакль оказался в центре международного скандала. В частности, руководство музея Аушвиц-Биркенау раскритиковало идею спектакля и отметило, что авторам не хватает элементарной чувствительности, необходимой, чтобы учить детей такой сложной и трагической истории.

Напомним, послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН. Послы Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий выпустили совместное заявление.

 

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Теги: Польша, евреи, школьники, убийство
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Комментариев (4)
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Схiдный_бiдняк    03.01.2020, 12:01
Оценка:  -2
Схiдный_бiдняк
действительно проще было бы расстрелять)
LeonMaster    03.01.2020, 12:00
Оценка:  0
LeonMaster
та норм постановка, не все же под Лободу и Бибера плясать на школьной сцене. Серьезная сцена, чтобы детей приобщить к истории. Которая им в голову так просто потом уже не влезет, так как будет голова забита сексом, деньгами, работой и тд.
Опыт театральной работы. Взрослым можно, детям нет?
saveplace    03.01.2020, 11:41
Оценка:  +1
saveplace
Очень даже классная постановка. Немцам лишь бы попиздеть
Woodbrother    03.01.2020, 11:39
Оценка:  +5
Woodbrother
Еще вчера израильский и польский послы мисали совместную маляву против Украины, а сегодня морды друг другу начистят. Любовь порой так изменчива.
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