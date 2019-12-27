Польские школьники инсценировали массовое убийство евреев: детали скандала

Разгорелся международный скандал.

В польском селе Лабуне ученики местной школы выступили с танцевальным номером, в котором инсценировали массовое убийство заключенных нацистского лагеря смерти Аушвиц.

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Об этом пишет издание Newsweek.

Сообщается, что школьный спектакль под названием "Не могу тебя забыть" организовали в честь присвоения местной школе имени "Детей Замойщины". Речь идет о выселенных во время Второй мировой войны поляков с территории Замойского уезда.

Часть учеников играли роли офицеров-наблюдателей СС в соответствующей форме, другая часть - сидела в полосатых тюремных робах за колючей проволокой, изображая евреев. По сценарию школьники инсценировали убийство евреев газом Циклон Б. На сцену пустили дым, и школьники легли на пол.

Спектакль оказался в центре скандала Adam Tuchlinski / Newsweek

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Школьный спектакль оказался в центре международного скандала. В частности, руководство музея Аушвиц-Биркенау раскритиковало идею спектакля и отметило, что авторам не хватает элементарной чувствительности, необходимой, чтобы учить детей такой сложной и трагической истории.

Напомним, послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН. Послы Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий выпустили совместное заявление.

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