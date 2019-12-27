США ввели санкции против министра обороны Кубы

Вашингтон обвинил кубинского министра в масштабном нарушении прав человека, а также поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Госдеп призвал правительства других стран заставить Гавану понести ответственность за ее действия Getty Images

Власти США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного департамента США, обнародованном в четверг, 2 января.

Вашингтон обвинил кубинского министра в масштабном нарушении прав человека, а также поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В США полагают, что Фриас причастен к проявлениям насилия в Венесуэле, включая пытки и жестокое, унизительное, негуманное обращение с гражданами, которые выступают против Мадуро.

"Международное сообщество ясно видит, как ужасно обстоят дела с демократией на Кубе. И по отношению к ее собственным гражданам, и по отношению к венесуэльцам", – говорится в заявлении.

При этом Госдеп призвал правительства других стран и международные организации заставить Гавану понести ответственность за причастность к нарушениям прав человека и основных свобод на Кубе, в Венесуэле "и за их пределами".

Синтре Фриасу и его детям запретили въезд на территорию США.

Ранее США ввели санкции против главы МВД Кубы Хулио Сезара Гандарильи Бермехо. Его обвинили в "причастности к нарушению прав человека в Венесуэле" и "необоснованных арестах и задержаниях тысяч кубинских граждан".

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