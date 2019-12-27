США ввели санкции против министра обороны Кубы
Власти США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного департамента США, обнародованном в четверг, 2 января.
Вашингтон обвинил кубинского министра в масштабном нарушении прав человека, а также поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В США полагают, что Фриас причастен к проявлениям насилия в Венесуэле, включая пытки и жестокое, унизительное, негуманное обращение с гражданами, которые выступают против Мадуро.
"Международное сообщество ясно видит, как ужасно обстоят дела с демократией на Кубе. И по отношению к ее собственным гражданам, и по отношению к венесуэльцам", – говорится в заявлении.
При этом Госдеп призвал правительства других стран и международные организации заставить Гавану понести ответственность за причастность к нарушениям прав человека и основных свобод на Кубе, в Венесуэле "и за их пределами".
Синтре Фриасу и его детям запретили въезд на территорию США.
Ранее США ввели санкции против главы МВД Кубы Хулио Сезара Гандарильи Бермехо. Его обвинили в "причастности к нарушению прав человека в Венесуэле" и "необоснованных арестах и задержаниях тысяч кубинских граждан".
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