Посольство США призвало американцев покинуть Ирак

Граждане США должны покинуть Ирак на самолете, если это представляется возможным или направиться в другие страны сухопутным путем.

Сорванная вывеска с американского посольства в Багдаде

Посольство США в Ираке призвало американских граждан немедленно покинуть территорию этой страны в связи с возросшей напряженностью. Об этом сообщается на сайте посольства в пятницу, 3 января.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", – говорится в сообщении.

Указано, что "граждане США должны покинуть страну на самолете, если это представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем.

"В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США не должны подходить к посольству", – отметили американские дипломаты.

Заявление было сделано несколько часов спустя после того, как Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей исламской революции Касима Сулеймани.

Также СМИ сообщили, что ликвидировать Касима Сулеймани приказал лично президент США Дональд Трамп.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали "жестко отомстить" за смерть Сулеймани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet