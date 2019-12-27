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"Аппетит пропадал": Поклонская похвалила новогоднее поздравление Зеленского

Комментариев: 5
По мнению Поклонской, самой обсуждаемой темой последних дней стало новогоднее поздравление президента Украины.
Поклонская похвалила Зеленского и раскритиковала Порошенко
Поклонская похвалила Зеленского и раскритиковала Порошенко
Наталья Поклонская / Facebook

Бывший прокурор Автономной республики Крым, а ныне депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение к украинцам президента Владимира Зеленского.  Об этом она написала в Facebook.

По словам Натальи Поклонской, несмотря на большое количество критики ей выступление понравилось. 

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“А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал“ - отметила Поклонская. 

По мнению Поклонской, преимуществом Зеленского стало обращение на нескольких языках, а именно “на украинском, русском и венгерском“.

Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы - подчеркнула она

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Также Поклонская раскритиковала выступление бывшего президента Петра Порошенко. По мнению Натальи, “Пётр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории“.

Как сообщалось, в августе 2018 года в аннексированном Крыму состоялась свадьба Натальи Поклонской и Ивана Соловьева.

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Теги: Наталья Поклонская, Владимир Зеленский, новогоднее выступление
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Комментариев (5)
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xapi3mat    03.01.2020, 13:43
Оценка:  +3
xapi3mat
Рвота, понос не наступили? еще все впереди!
BROKER666    03.01.2020, 13:27
Оценка:  +1
BROKER666
а какое дело ипанутым ордынцам до выступлений президента другой страны? слабо критиковать выступление двойника окурка?
ira0957    03.01.2020, 13:01
Оценка:  -8
ira0957
Дура она, молчала бы лучше.
Джо-кер    03.01.2020, 12:46
Оценка:  -1
Джо-кер
Наташенька, как там, член Путина еще не замироточил ?
Hoor    03.01.2020, 13:00
Оценка:  -1
Hoor
ой, а он переставал???
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