"Аппетит пропадал": Поклонская похвалила новогоднее поздравление Зеленского

По мнению Поклонской, самой обсуждаемой темой последних дней стало новогоднее поздравление президента Украины.

Бывший прокурор Автономной республики Крым, а ныне депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение к украинцам президента Владимира Зеленского. Об этом она написала в Facebook.

По словам Натальи Поклонской, несмотря на большое количество критики ей выступление понравилось.

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“А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет - аппетит пропадал“ - отметила Поклонская.

По мнению Поклонской, преимуществом Зеленского стало обращение на нескольких языках, а именно “на украинском, русском и венгерском“.

Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы - подчеркнула она

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Также Поклонская раскритиковала выступление бывшего президента Петра Порошенко. По мнению Натальи, “Пётр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории“.

Как сообщалось, в августе 2018 года в аннексированном Крыму состоялась свадьба Натальи Поклонской и Ивана Соловьева.

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