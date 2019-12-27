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Женщина съела сердце девушки сына ради богатства

Комментариев: 3
Мать съела блюдо из человеческих органов, которое принес ей ее сын. В семье верили, что это принесет им богатство. Ради ритуала парень убил свою девушку.
Жестоко убитая Фавур Далей-Оладеле
Жестоко убитая Фавур Далей-Оладеле
dailystar.co.uk

В Нигерии женщина съела органы девушки в ходе ритуала, призванного принести ей богатство, пишет Daily Star.

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22-летняя студентка Фавур Далей-Оладеле была убита в декабре прошлого года своим молодым человеком 23-летним Оволаби Адееко. Парень заманил ее в гостиницу, накачал наркотическими средствами, а затем в полубессознательном состоянии отвез в здание одной из церквей, которой руководит самопровозглашенный пастор Сегун Филип.

Там Адееко пестиком разбил голову своей девушки, а пастор перерезал ей горло. После этого убийцы отрезали у тела грудь и извлекли сердце.

Пастор из внутренних органов студентки приготовил ритуальное блюдо, которое должно было помочь разбогатеть семье Оволаби Адееко.

 

Жестоко убитая Фавур Далей-Оладеле
Жестоко убитая Фавур Далей-Оладеле
dailystar.co.uk

 

Парень принес блюдо своей матери, которая его съела. Причем женщина утверждает, что была уверена, что ест козье мясо.

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Каннибалы были арестованы. Полиция назвала убийство девушки “дьявольским деянием“ и пообещала, что убийцы почувствуют “полный гнев закона“.

Фавур Далей-Оладеле училась на факультете социологии в университете Лагоса. В 2020 году она должна была окончить учебное заведение.

Ранее мы сообщали, что под Киевом нашли тело мужчины, повешенного на шнурках.

Напомним, что актрису Капитана Америка подозревают в убийстве матери. Звезду задержали в канун Нового года.

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Теги: каннибализм, Нигерия, убийство, девушка, студентка, ритуал, каннибалы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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xapi3mat    03.01.2020, 13:49
Оценка:  +2
xapi3mat
это нигерия - детка! (нигерия это такая россия африки)
ira0957    03.01.2020, 13:03
Оценка:  -1
ira0957
И вот один из этих черножопых был президентом Омерики
кадобр    03.01.2020, 12:57
Оценка:  +1
кадобр
Ужель и людоедку с убийцей посадят?
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