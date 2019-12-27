Женщина съела сердце девушки сына ради богатства

Мать съела блюдо из человеческих органов, которое принес ей ее сын. В семье верили, что это принесет им богатство. Ради ритуала парень убил свою девушку.

В Нигерии женщина съела органы девушки в ходе ритуала, призванного принести ей богатство, пишет Daily Star.

Читай также: В России задержали чету каннибалов, убивших десятки человек за 20 лет

22-летняя студентка Фавур Далей-Оладеле была убита в декабре прошлого года своим молодым человеком 23-летним Оволаби Адееко. Парень заманил ее в гостиницу, накачал наркотическими средствами, а затем в полубессознательном состоянии отвез в здание одной из церквей, которой руководит самопровозглашенный пастор Сегун Филип.

Там Адееко пестиком разбил голову своей девушки, а пастор перерезал ей горло. После этого убийцы отрезали у тела грудь и извлекли сердце.

Пастор из внутренних органов студентки приготовил ритуальное блюдо, которое должно было помочь разбогатеть семье Оволаби Адееко.

Жестоко убитая Фавур Далей-Оладеле dailystar.co.uk

Парень принес блюдо своей матери, которая его съела. Причем женщина утверждает, что была уверена, что ест козье мясо.

Читай также: В Харькове за каннибализм будут судить отца с сыном

Каннибалы были арестованы. Полиция назвала убийство девушки “дьявольским деянием“ и пообещала, что убийцы почувствуют “полный гнев закона“.

Фавур Далей-Оладеле училась на факультете социологии в университете Лагоса. В 2020 году она должна была окончить учебное заведение.

Ранее мы сообщали, что под Киевом нашли тело мужчины, повешенного на шнурках.

Напомним, что актрису Капитана Америка подозревают в убийстве матери. Звезду задержали в канун Нового года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram