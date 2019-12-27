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Автобус с пассажирами-"снеговиками" попал на видео

Комментариев: 1
Автобус попал в мелкое ДТП, и пока водитель ждал полицию, в салон из щелей намело снега, пишет российская пресса.

На сервисе Youtube появилось видео, снятое внутри автобуса, на котором пассажиров буквально заметает снегом. По данным Российской газеты, ролик снят в Норильске 30 декабря 2019 года.

Издание отмечает, что в 20.17 автобус попал в мелкое ДТП и около 40 минут простоял на месте, ожидая инспекторов дорожно-патрульной службы.

"На улице была пурга, из щелей в окнах в салон намело снега, пассажиры были похожи на снеговиков, но автобус не покидали, потому что на улице было еще хуже", - пишет газета.

Отметим, сегодня в Норильске -16, небольшой снег.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео "обстрела" жилого дома фейерверками в новогоднюю ночь.

Появилось видео крушения самолета в Казахстане

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Теги: Россия, видео, пассажиры, снег, автобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
xapi3mat    03.01.2020, 13:45
Оценка:  +2
xapi3mat
пиzдец! как можно позволять над собой так издеваться! детка - эта нарильск! - рассасия!
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