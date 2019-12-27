В Варшаве заявили о вмешательстве Кремля в спор Польши с ЕС

У президента Дуды настаивают, чтобы спикер сената отменил свой визит в Брюссель на встречу с замглавы Европейской комиссии.

В Польше считают, что Россия вмешивается в из спор с ЕС

В канцелярии президента Польши заявили, что Россия вмешивается в спор между Варшавой и ЕС о судебной реформе. В связи с этим у Дуды настаивают, чтобы спикер польского сената Томаш Гродский отменил свой визит в Брюссель. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил шеф канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.

Так, Щерский заявил, что целью Путина является изоляция Польши и разрушение ее имиджа за рубежом.

Несколькими днями ранее Гродский объявил, что хочет приехать в Брюссель на встречу с замглавы Европейской комиссии Верой Юровой. Ожидалось, что они обсудят проблемы реформы польской судебной системы.

"Я выражаю твердое ожидание, что Томаш Гродзкий отменит свой визит в Брюссель", – заявил Щерский.

Он дополнил, что "согласен с теми тезисами, также оппозицией", которая говорит о том, что целью президента РФ Владимира Путина является "изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе".

По его словам, президент страны Анджей Дуда разделяет это мнение.

Напомним, год назад суд ЕС обязал Польшу остановить судебную реформу. Соответствующее решение суд ЕС принял после обращения Еврокомиссии.

Перед этим президент Европейского совета Дональд Туск заявил о риске выхода Польши из Евросоюза в связи с судебной реформой.

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