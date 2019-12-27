Китайца оштрафовали на $17 тысяч за монеты "на удачу" в двигатель самолета

За две монетки номиналом в один юань китайцу придется заплатить более 17 тысяч долларов, а полет отменили.

Впервые летевшего самолетом китайца оштрафовали за то, что он "для удачного полета" бросил монеты в двигатель пассажирского самолета. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает BBC.

"Лу Чао, 28-летнего китайца, обязали заплатить бюджетной авиакомпании Lucky Air 17 200 долларов штрафа за то, что он во время своего первого воздушного перелета бросил "для удачи" монеты в двигатель самолета", - говорится в сообщении.

Лу Чао был замечен в бросании монет при посадке на рейс еще в феврале 2019 года. В суд его привлекли в июле прошлого года, однако информация о приговоре стала известна лишь недавно.

Следует отметить, что тот полет был отменен после того, как сотрудники обнаружили в одном из двигателей две монеты номиналом 1 юань. Авиакомпания подчеркнула, что инцидент обошелся ей в более чем 17 600 евро.

Как известно, это уже не первый случай, когда из-за суеверий пассажиры пытаются бросать в двигатели самолетов монеты "для удачного перелета".

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