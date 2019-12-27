В Иране нашли замену убитому Сулеймани

Задачи у Эсмаила Каани будут такие же, как и у "мученика" Касима Сулеймани, отметил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Бригадный генерал Эсмаил Каани возглавил спецподразделение Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране после гибели в Багдаде генерала Касима Сулеймани. Такое решение принял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает агентство Tasnim в пятницу, 3 января.

Хаменеи назвал Каани выдающимся командующим и выразил уверенность в успехе его работы.

"Передаю командование силами Аль-Кудс бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны", – говорится в указе.

Хаменеи отметил, что задачи у Каани будут такие же, как и у "мученика" Сулеймани.

Напомним, накануне ракетному обстрелу США подверглись два автомобиля, ехавших в столицу Ирака Багдад из аэропорта. Погибли все находящиеся в машинах люди, в том числе генерал Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

Позже в интернете появилось фото и видео с места гибели генерала Сулеймани.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали "жестко отомстить" за смерть Сулеймани.

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