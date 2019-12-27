Ближний Восток подожгли. Убийство генерала Ирана

В аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани ликвидировали в результате ракетного удара США.

Атака на посольство США в Ираке просто так не закончилась. Протестующие покинули дипломатическое представительство, но американцы, как и обещал Дональд Трамп, ответили.

Трамп возложил ответственность за нападение на посольство на Иран. Не прошло и суток после этого, как американцы ликвидировали ракетным ударом главу элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Солеймани.

Убийство высокопоставленного иранского офицера накаляет ситуацию на Ближнем Востоке до предела.

По распоряжению Трампа

Белый дом заявляет о "решительных оборонительных действиях", предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.

"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона.

За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Twitterфлаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что атака была "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".

Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране. Как считает американская администрация, Корпус стражей Исламской революции является главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США по всему Ближнему Востоку.

Убийство Сулеймани подтверждает фото его перстня.

#Update: Iraqi intelligence had confirmed the dearh of the leader of "Quds forces" Soleimani with his ring what he received in #Iran, and blood samples confirmed it for a second time.#US #Iraq #Baghdad



Left the bloody part out of his dead body from the airstrike. pic.twitter.com/3CKw6JcfWY — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 января 2020 г.

Удар по машине, в которой перемещался Сулеймани, был совершен из беспилотников. Издание New York Post со ссылкой на анонимные военные источники сообщает, что всего в результате ударов были убиты семь человек. По информации газеты, авиаудары нанесли по двум машинам. Поразить цель удалось со второго захода: перед этим были запущены три ракеты, но они не нанесли вреда.

По информации американских военных, Касем Сулеймани и его силы "Кудс" несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.

Реакция Ирана

Тегеран вызвал представителя посольства Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране, чтобы заявить протест из-за разжигания войны в соседнем Ираке.

Аятолла Али Хаменеи пригрозил США страшной местью за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур.

"Мученическая смерть стала его наградой за неустанную деятельность, которой он занимался все эти годы, - говорится в официальном Twitterиранского лидера. - Хотя он и ушел, но, волей Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников , которые вчера ночью запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников ".

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал случившееся крайне опасной и неразумной эскалацией. Представитель иранского правительства заявил, что совет безопасности страны проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить "преступное нападение".

Реакция мира

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал США и Иран к деэскалации: “Мы всегда признавали угрозу со стороны иранского спецназа Аль-Кудс во главе с Касемом Сулеймани. После его смерти мы настоятельно призываем все стороны к деэскалации. Дальнейший конфликт не в наших интересах”, — цитирует Рааба Reuters.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также призвал к деэскалации ситуации, но при этом считает, что Великобритания должна “противостоять воинственной риторике Соединенных Штатов”.

И.о. премьер-министра Ирака Адель Абдул Махди раскритиковал операцию США. Махди, чье правительство поддерживает Иран, заявил, что операция США является «опасной эскалацией, которая зажжет фитиль разрушительной войны в Ираке, в регионе и мире».

Вместе с Сулеймани был убит командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Последствия

Вслед за убийством мировые цены на нефть выросли на 4%.

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса называет убитых Сулеймани и Мухандиса идолами для целого региона и легендарными личности, о которых развелось множество слухов.

“Их смерть - это мощнейший катаклизм в сознании многих жителей Ближнего Востока. Иран будет мстить, а регион взорвётся, особенно Ирак, где уже 3 месяца царствует хаос и анархия из-за массовых протестов и политического кризиса, созданного, в том числе, самими Штатами”, - считает Куса.

Эксперт называет убийство Сулеймани повышением ставок со стороны Трампа.

“Дональда Трампа можно поздравить. Кроме того, что он толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны, он ещё и объединил против себя все крупнейшие иракские партии, до этого нещадно ссорившиеся между собой за то, кому быть новым премьером. А всё, что они сейчас говорят в унисон с протестующими на улицах - это "Смерть Америке" и "Выкинем США из Ирака", - отмечает Куса.