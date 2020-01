Ближний Восток подожгли. Убийство генерала Ирана

Атака на посольство США в Ираке просто так не закончилась. Протестующие покинули дипломатическое представительство, но американцы, как и обещал Дональд Трамп, ответили.

Трамп возложил ответственность за нападение на посольство на Иран. Не прошло и суток после этого, как американцы ликвидировали ракетным ударом главу элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Солеймани.

Убийство высокопоставленного иранского офицера накаляет ситуацию на Ближнем Востоке до предела.

По распоряжению Трампа

Белый дом заявляет о "решительных оборонительных действиях", предпринятых президентом Дональдом Трампом с целью убить генерала Сулеймани.

"Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе. Этот удар был направлен на то, чтобы сдержать будущие планы иранских атак. Соединенные Штаты будут продолжать принимать все необходимые меры для защиты наших людей и наших интересов,по всему миру", - говорится в заявлении Пентагона.

За несколько минут до заявления Пентагона, Трамп опубликовал в Twitterфлаг США. Позже Белый дом выступил с заявлением, в котором говорилось, что атака была "решительной оборонительной акцией", проводимой "по указанию президента".

Сулеймани был командиром Сил Кудса, внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране. Как считает американская администрация, Корпус стражей Исламской революции является главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США по всему Ближнему Востоку.

Убийство Сулеймани подтверждает фото его перстня.

