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МИД РФ предупредил об ухудшении ситуации на Ближнем Востоке

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В министерстве иностранных дел РФ предупредили о новом этапе напряженности на Ближнем Востоке после убийства генерала Сулеймани.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
facebook.com/Сергей Лавров

МИД РФ дал комментарии по поводу информации о гибели генерала Сулеймани во время авиаудара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Об этом сообщают российские СМИ. 

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“Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе“, - говорится в сообщении.

Также в Министерстве иностранных дел РФ с тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения “Кодс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Напомним, ранее Ближний Восток подожгли. Убийство генерала Ирана

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Теги: Иран, США, Сулеймани
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Комментариев (1)
BROKER666    03.01.2020, 16:23
Оценка:  +3
BROKER666
лошадь - капитан-очевидность
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