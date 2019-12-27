Под Парижем мужчина с ножом атаковал прохожих
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в парке в пригороде Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM в пятницу, 3 января.
Инцидент произошел в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Полиция застрелила нападавшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, что ранее в Париже мужчина с ножом напал на полицейских. Правоохранители нейтрализовали злоумышленника, который угрожал им ножом во время дежурства.
Также сообщалось, что новое нападение с ножом произошло в Британии. Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения.
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