Кровавые фото: показали тело убитого генерала Сулеймани

В сети появились фото, на которых предположительно показан убитый всследствие авиаудара США генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани.

Жуткие фотографии начали публиковать пользователи Twitter.

Тело очень изуродовано. Личность Сулеймани установлена по кольцу на руке, которое генерал часто демонстрировал на публике.

Внимание!!! Фото строго 18+

#BREAKING: Death of #IRGC Quds Force commander, Qasem Soleimani & death of commander of #Iraq's #PMU (Hashd al-Shaabi), Abu Mahdi al-Muhandis in the #USAF airstrike near #Baghdad Intl airport is now confirmed.I received images of severed body of Soleimani including his left hand! pic.twitter.com/CLuh7KDHuZ