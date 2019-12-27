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Принц Уильям и Кейт Миддлтон учредили международную премию

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Герцоги Кэмбриджские учредили премию, которую получат те, кто создаст прорывные решения для решения экологических проблем.
Earthshot ежегодно будут получать пять человек или организаций
Earthshot ежегодно будут получать пять человек или организаций
purewow.com

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили международную премию в области экологии, пишет The Guardian.

Премия Earthshot (с английского - земной прорыв) будет присваиваться за решение острых экологических проблем. Ее впервые присудят в 2021 году.

Отмечается, что ежегодно премию будут получать пять человек или организаций, которые сумеют создать революционные решения проблем в области экологии, борьбы с изменением климата и природозащиты.

Сумма денежной награды не называется, однако утверждается, что премию смогут получить не только экоактивисты или ученые, но и банки, предприятия, правительства, города и страны.

Напомним, что в Нидерландах экологи добились закрытия последней угольной электростанции.

Также Korrespondent.net писал, что более 180 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором.
 

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Теги: экология, премия, награда, принц Уильям, Кейт Миддлтон
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Источник: korrespondent.net

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