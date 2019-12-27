Количество инцидентов с украинцами в Польше сильно выросло – посол

Из-за большого количества украинцев в Польше консульства едва справляются с поддержкой своих граждан в сложных ситуациях.

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Украинцы в Польше стали чаще попадать в непредвиденные ситуации. Об этом в интервью “Укринформу“ рассказал посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

Значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь. Большее количество случаев, связанных с нарушением трудового законодательства Польши, также связано с ростом количества украинцев, которые здесь работают, – сказал он.

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По словам дипломата, в связи с увеличением количества украинцев в Польше выросла нагрузка на консулов.

Сейчас в Польше у нас четыре консульские учреждения: три генконсульства и консульский отдел в Варшаве, а количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника. Это очень много, – считает Дещица.

Напомним, в Польше задержан украинец, дрон которого упал на крышу храма. В канун Нового года украинский турист снимал Краков с дрона, однако потерял управление над устройством, и оно рухнуло на крышу исторического храма.

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