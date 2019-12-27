Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Количество инцидентов с украинцами в Польше сильно выросло – посол

Комментариев: 0
Из-за большого количества украинцев в Польше консульства едва справляются с поддержкой своих граждан в сложных ситуациях.
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица
facebook.com/rostyslav.demchuk

Читай также: Польша по требованию РФ задержала семерых украинцев

Украинцы в Польше стали чаще попадать в непредвиденные ситуации. Об этом в интервью “Укринформу“ рассказал посол Украины в Варшаве Андрей Дещица.

Значительно возросло количество разнообразных незапланированных ситуаций, в которые попадают украинцы в Польше. Это, в частности, ДТП, несчастные случаи, в которых людям нужно оказывать помощь. Большее количество случаев, связанных с нарушением трудового законодательства Польши, также связано с ростом количества украинцев, которые здесь работают, – сказал он.

Читай также: В Польше пан унижал и избивал украинца

По словам дипломата, в связи с увеличением количества украинцев в Польше выросла нагрузка на консулов.

Сейчас в Польше у нас четыре консульские учреждения: три генконсульства и консульский отдел в Варшаве, а количество украинцев в Польше – на уровне города-миллионника. Это очень много, – считает Дещица.

Напомним, в Польше задержан украинец, дрон которого упал на крышу храма. В канун Нового года украинский турист снимал Краков с дрона, однако потерял управление над устройством, и оно рухнуло на крышу исторического храма.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Польша, посол, консульство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь