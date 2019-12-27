В Латвии отказались проводить референдум о русскоязычных школах

Законопроект о референдуме не одобрили Минюст, Минобразования и Бюро омбудсмена, а финальное решение принял ЦИК. Инициатором законопроекта был председатель партии Новое согласие Янис Кузинс.

В Латвии отказались проводить референдум о школьном образовании на русском языке. Соответствующее решение единогласно приняли члены Центральной избирательной комиссии, передает Латвийское радио в пятницу, 3 января.

Решение было принято на основании заключений Минюста и Минобранауки страны, а также Бюро омбудсмена. В Минюсте указали на некорректное юридическое оформление законопроекта о референдуме. В то же время председатель комиссии Кристине Берзиня сказала, что данное замечание не столь серьезно - по закону документ может быть отправлен на доработку, а после устранения неточностей зарегистрирован.

"В этом случае формальные несоответствия - не главный аргумент, почему законопроект о сборе подписей не был зарегистрирован. Он также не отвечает и по содержанию. Так, мы получили мнение Министерства образования, Минюста и Бюро омбудсмена. На сей раз в своих заключениях все инстанции были едины", - отметила Берзиня.

Инициатор законопроекта, председатель партии Новое согласие Янис Кузинс, счел решение ЦИК несправедливым.

"От оппозиции никто не пришел - пришли от коалиции, проголосовали против и даже не задали ни одного вопроса", - заявил Кузинс и добавил, что собирается оспорить решение избиркома в Верховном суде.

Напомним, ранее глава МОН Украины заявила, что русскоязычные школы перейдут на украинский язык в 2020 году. Анна Новосад анонсировала переход всех русскоязычных школ на украинский язык преподавания с сентября 2020 года.

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