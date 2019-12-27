Путин и Макрон обсудили Украину

Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили важность реализации договоренностей, достигнутых на нормандской встрече, а также положительно оценили состоявшийся обмен между Киевом и ОРДЛО.

Путин и Макрон поговорили об Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили Украину. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ в пятницу, 3 января.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже", - сказано в сообщении.

Президенты также положительно оценили обмен пленными, который прошел 29 декабря 2019 года между Киевом и ОРДЛО.

Обсуждались и газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, что ранее Зеленский поздравил Путина с Новым годом. Главы двух стран обменялись поздравлениями и договорились о следующих совместных шагах в обмене пленными.

Также сообщалось, что в Кремле рассказали детали разговора с Зеленским. У Путина отметили, что президенты обменялись поздравлениями и высказались за развитие российско-украинских отношений.

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