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Путин и Макрон обсудили Украину

Комментариев: 3
Владимир Путин и Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили важность реализации договоренностей, достигнутых на нормандской встрече, а также положительно оценили состоявшийся обмен между Киевом и ОРДЛО.
Путин и Макрон поговорили об Украине
Путин и Макрон поговорили об Украине

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили Украину. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ в пятницу, 3 января.

"Акцентирована важность последовательной реализации минского "Комплекса мер" и решений, принятых на саммите в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже", - сказано в сообщении.

Президенты также положительно оценили обмен пленными, который прошел 29 декабря 2019 года между Киевом и ОРДЛО.

Обсуждались и газовые вопросы, в частности, заключение в конце 2019 года "пакетного" соглашения по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, что ранее Зеленский поздравил Путина с Новым годом. Главы двух стран обменялись поздравлениями и договорились о следующих совместных шагах в обмене пленными.

Также сообщалось, что в Кремле рассказали детали разговора с Зеленским. У Путина отметили, что президенты обменялись поздравлениями и высказались за развитие российско-украинских отношений.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Путин, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    03.01.2020, 21:00
Оценка:  -2
fkrfyfan
Осудили украину!!
Путин-Xyйло    03.01.2020, 20:42
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Пусть свои писюньчики обсуждают!
VSHIVANKA    03.01.2020, 20:36
Оценка:  -3
VSHIVANKA
УЧАСТЬ НЕРАБОВ РЕШАЮТ ВСЕ КРОМЕ САМИХ НЕРАБОВ ....)))
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