Названы культурные столицы ЕС 2020 года

Культурными столицами Евросоюза в 2020 году стали города в Хорватии и Ирландии. В 2019 году это звание носили города Пловдива в Болгарии и Матера в Италии.

Культурными столицами Евросоюза в 2020 году стали два города

Звание культурной столицы Евросоюза на 2020 год приняли город Риека в Хорватии и Голуэй в Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в пятницу 3 января.

"Благодаря назначению культурных столиц Европы продвижение культуры как ключевого элемента нашего образа жизни оказвает положительное влияние на общество в измерении социальной инклюзивности, интеграции и экономического роста. Это позволяет людям приобретать новый опыт, новые навыки и возможности для участия в общественной жизни, что делает общества более справедливыми и сплоченными", - заявил вице-президент Еврокомиссии по продвижению европейского пути жизни Маргаритис Шинаси.

Риека стала первым городом Хорватии, получившим звание культурной столицей Европы. Риека выбрала слоган "Порт разнообразия". В культурных проектах, запланированных в Риеке в течение года, примут участие 250 организаций из 40 стран. Голуэй стал третьим городом Ирландии, которое удостоился звания культурной столицы, после Дублина (1991) и Корка (2005). Лозунгом для Голуэй стал - "Впусти магию". Одной из главных тем культурных мероприятий в Голуэй будет популяризация ирландской литературы и кельтских традиций дохристианской эпохи.

Культурные столицы Евросоюза избираются ежегодно с 1985 года. Риека и Голуэй примут эстафету культурных столиц 2019 года от болгарского Пловдива и итальянского города Матера.

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